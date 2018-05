Auf der Suche nach einer Traumfrau

Anzeige

Mannheim.Die Wanderbühne Theater Carnivore kommt wieder in die Region und hat ein neues Stück im Gepäck: „Traumfrau verzweifelt gesucht“ heißt es und stammt aus der Feder von Tony Dunham. Unter der Regie von Florian Kaiser, seines Zeichens auch Begründer der Wanderbühne, ist es an verschiedenen Spielorten zu sehen; Premiere ist am Samstag, 5. Mai, 20 Uhr, im Dezernat 16 in Heidelberg. Weitere Vorstellungen sind bis in den September an der nahen Bergstraße und in der Pfalz, aber auch etwa am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Mai, jeweils 20 Uhr, im Atelier Altes Pumpenhaus in Mannheim. Karten zu 17 Euro plus Gebühren sowie alle Termine gibt es unter wanderbühne.com. sdo