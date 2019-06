Auf der Suche nach Wundern

Mannheim.Der Luisenpark bietet für die kleinen Gäste ein Mitmachtheater mit Martin Mathias. Bei „Die Schatzinsel“ heuert Käpt’n Matty für eine große Abenteuerfahrt zur Schatzinsel an. Dabei müssen der Kapitän und seine Mannschaft einen Piratenangriff abwehren, einen wilden Sturm überstehen und weitere Hürden überwinden. Ob sie die Insel und den Schatz erreichen werden, finden Kinder ab vier Jahren am Donnerstag, 20. Juni, ab 15 Uhr auf der Seebühne heraus. Zu entrichten ist lediglich der Parkeintritt.

Kino-Kompositionen

Mit einem musikalischen „Kinoprogramm“ begeistert die Stadtkapelle Frankenthal am Donnerstag, 20. Juni, ab 15 Uhr in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark. Wer sich etwas auskennt, erinnert sich genauso gut an Martin Böttchers Winnetou-Musik wie an Paul Newman und Robert Redford als die zwei Banditen Butch Cassidy und Sundance Kid. Die Stadtkapelle – das Blasorchester der dortigen städtischen Musikschule – präsentiert an diesem Tag Melodien mit und ohne Oscar-Prämierung.

In Kooperation mit der Popakademie Mannheim bringt die Muskgruppe Die Gegenmutter am Sonntag, 23. Juni, ab 15 Uhr das Akkordeon auf die Bühne – sozusagen als Hauptakteur. Die Formation mit dem lustigen Namen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das in der Musikwelt unterschätzte Instrument zu entstauben und rückt es mit elektronischen Klängen und Eigenkompositionen zwischen Yann Tiersen, Jazz und Metal in einen ganz neuen Kontext.

Geheimnisvoll geht es am Sonntag, 23. Juni, im Luisenpark zu: Von 19 bis 21 Uhr gehen Besucher den Geschichten um Hexen, Wunder und zauberhafte Kräuter auf den Grund. Auf dem Programm steht ein abendlicher Abstecher zu Farnkraut, Beifuß und anderen magischen Gewächsen, die das Glück anlocken. Anmeldung unter Telefonnummer 0621/4 10 05 54. jeb

