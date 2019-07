Auf Entdeckungsreisen

Mannheim.Auch wer in den Sommerferien nicht in die Ferne fährt, kann auf Entdeckungsreise gehen – und zwar im Technoseum. Vom 2. August bis zum 1. September bietet das Museum immer freitags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr ein sommerliches Sonder-Programm an: Multimedia-Rallyes durchs Haus, Straßenspiele und knifflige Kettenreaktionen.

Dabei dürfen die Köpfe gerne rauchen, aber niemand muss ins Schwitzen kommen, denn ein Teil der Aktivitäten findet extra in klimatisierten Räumen und auf dem schattigen Außengelände statt. Sie richten sich an Kinder ab vier Jahren ebenso wie an Jugendliche und Erwachsene. Alle Angebote sind im regulären Eintrittspreis mit inbegriffen, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Von Seilspringen bis Stelzenlauf: Schon immer haben Kinder die Gasse zum Spielplatz gemacht, und im Technoseum kann man diese Straßenspiele ausprobieren. Mit welchem Spielzeug Kinder in früheren Zeiten gespielt haben, ist auch das Thema einer interaktiven Rallye durch die Dauerausstellung des Hauses: Mit dem eigenen Smartphone und der App Actionbound geht es auf Spurensuche. Zudem lädt die museumseigene Feldbahn zu Fahrten durchs Parkgelände. Große und kleine Passagiere können im eigens umgebauten Lorenwagen mitfahren. zg/sma

