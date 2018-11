Auf Schienen und Rädern

Ladenburg.Ein Eisenbahn- und Spielzeugmarkt findet am Samstag, 24. November, von 11 bis 16 Uhr im Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium in der Realschulstraße 4 statt. Rund 30 Aussteller bieten bei der seit 1984 ausgerichteten Veranstaltung Eisenbahnen und Zubehör aller Hersteller sowie Modellautos und älteres Spielzeug an. Dabei kann auch mal ein passendes Teil für die Eisenbahn gegen ein anderes eingetauscht werden. Ebenso ist der eine oder andere Aussteller auch an einem Ankauf interessiert. Eine Probestrecke ist vorhanden, und auch für die Verpflegung der Besucher wird gesorgt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene drei Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Einlass frei. mav

