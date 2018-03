Anzeige

Bensheim.Gemeinsame Sache machen Gerhard Polt und die Well-Brüder aus’m Biermoos am Donnerstag, 15. März, 20 Uhr, in der Bensheimer Weststadthalle. Das Ergebnis: „Ein unterhaltsamer bairischer Abend der besonderen Art, fernab von weiß-blauer Weißwurst-Idylle und Bierseligkeit“. Menschenkenner Polt analysiert die Abgründe der Bayern an sich und das unreflektierte Gelächter des „Homo googleensis“ im Besonderen, und die Well-Brüder - Christoph und Michael (ehemals Biermösl Blosn) sowie Karl (Guglhupfa) – liefern in bewährter Biermösl-Tradition den Soundtrack zum „Panoptikum bavaricum“.

Mit musikalischem Können und humoristischem Gespür ist nichts im Freistaat vor ihnen sicher, weder hochrangige CSUler noch die Milchbauern, oder das Jodeln. Sie decken Heimatverbrechen aller Art auf und blasen „denen da oben“ gehörig den Marsch, ohne dabei „die da unten“ zu verschonen.

Die Zusammenarbeit mit Gerhard Polt ist dabei äußerst fruchtbar und sorgt für zusätzliche Schmankerl am Abend. Denn das Maß ist hier nicht nur schnell voll, sondern auch schnell ausgetrunken. sdo