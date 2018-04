Auf zur Entdeckungsreise

Anzeige

Wer immer schon mal wissen wollte, wie veganes Essen schmeckt, darf in der Sonderschau „Bewusst genießen – Vegan. Bio. Glutenfrei“ nicht nur kosten, sondern bekommt auch Infos zu Nährstoffen und Anbau. Wer mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat, findet in Halle 26 Rat und Hilfe. Im Rollstuhl- und Erfahrungsparcours wird Inklusion erlebbar. Hochkarätige Mediziner erklären kurz und verständlich Krankheitsbilder, OPs und Präventionsmaßnahmen – zum Beispiel fürs Herz. Ein Plastinat gewährt faszinierenden Einblick in den menschlichen Körper. Was Fairer Handel ist, wird in der Eine-Welt-Halle transparent – anhand von Infos, Kleidung, Lebensmitteln und Wohnaccessoires.

Action bitte: 1000 Kilometer non-stop will das Wettkampfteam der Berufsfeuerwehr Mannheim auf dem Laufband schaffen und dabei kräftig Spenden sammeln. Darüber hinaus zeigen Feuerwehren und Rettungsdienste Übungen aus dem Alltag, zum Beispiel, wie sie Menschen mit Hunden retten. In den Hallen des Handwerks präsentieren Azubis von 15 Innungen, was sie in der Ausbildung schon gelernt haben. Spannung versprechen innovative Existenzgründer, die mit Kreativität und handwerklichem Know-how neue Wege beschreiten.

In den Tierzelten gibt es Pferd, Kuh, Kalb, Ziege, Kaninchen, Ferkel, Huhn oder Biene aus der Nähe zu betrachten. Beim Maimarkt-Reitturnier sind Dressur- und Springreiter der Spitzenklasse am Start, ebenso bei den Para-Equestrians. red

