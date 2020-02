Aufbruch zur Karriere

Mannheim.Ist Alex Mayr nach Alice Merton der nächste Pop-Star aus Mannheim? Ihr Mentor jedenfalls hat einen guten Namen: Konstantin Gropper alias Get Well Soon unterstützt sie nach Kräften. Mit ihm hat die Sängerin und Songschreiberin, die auch schon mit Casper, Dagobert oder den Irie Révoltés zusammenarbeitete, an ihrem Debütalbum „Wann fangen wir an?“ gefeilt.

Das ist gerade erschienen, und jetzt startet die Absolventin der Mannheimer Popakademie ihre Deutschlandtour: Im Heidelberger Karlstorbahnhof geht’s am Mittwoch, 12. Februar, um 21 Uhr los. Dort stellt Alex Mayr ihre neuen Songs vor, die sich durch stilistisch facettenreichen Breitwand-Pop auszeichnen. gespi

Info: Mittwoch, 12. Februar, 21 Uhr, Karlstorbahnhof, Heidelberg. Karten (14 Euro plus Gebühren): www.karlstorbahnhof. de

