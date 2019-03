Aufgalopp in Seckenheim

Mannheim.Nach dem langen Winter öffnen sich endlich die Boxen: Ab Sonntag, 31. März ab 13 Uhr wird auf der Waldrennbahn in Seckenheim wieder das dumpfe Donnern der Hufe ebenso zu hören sein wie die nervösen Anfeuerungsrufe und dann die spitze Schreie, wenn jemand das Wettglück hold war oder er entsetzt sieht, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Die Turfsaison geht wieder los!

Mit dem VR-Bank-Renntag steht die erste Veranstaltung auf der idyllisch gelegenen Bahn am Rande von Seckenheim bevor. Da kann man wieder sehen, wie die Leute sich in die Schlangen vor den Wettschaltern einreihen, dann mitfiebern, wie die Erdklumpen auf dem Geläuf emporspritzen und diese ungewöhnlich spannende Atmosphäre entsteht, welche die Rennbahn zu einem ganz besonderen Ausflugsziel macht.

Das Mittagessen zu Hause kann ausfallen: Ob man nun im vom Partyservice Morr bewirtschafteten Pavillon speist oder auf der Stehplatztribüne die Pommes frites aus der Hand isst oder sich gar zum Picknick auf den Wiesen oder der Stehplatztribüne niederlässt – die Rennbahn bietet nicht nur eingefleischten Turffans einem unterhaltsamen Nachmittag.

Kostenloser Pendelbus

Für sieben spannende Rennen, darunter sechs Flachrennen und das Boxheimer & Scheuermann Jagdrennen, stehen auf dem Programm. Das neu gewählte Präsidium des Badischen Rennvereins mit Präsident Stephan Buchner sowie den beiden Vizepräsidenten Ralf Busenbender und Peter Gaul freut sich über die insgesamt 80 abgegebenen Nennungen. Fast alle Mannheimer Trainer werden Pferde an den Start bringen.

Auch für die Wetter wird es zahlreiche Neuerungen geben. In der Sieg- und Platzwette werden ab sofort 85 Prozent der Einsätze wieder ausgeschüttet. In der Vergangenheit waren es nur 78 Prozent. „Dies wird zu deutlich verbesserten Quoten am Totalisator führen“, so der Verein.

Außerdem werden mit der „2 aus 4“ und der „Multiwett“e zwei neue, interessante Wettarten eingeführt. Die vielleicht wichtigste technische Neuerung ist aber, dass die Wetten über ein rennbahneigenes WLAN-Netz direkt über das Smartphone abgegeben werden können. Der Wetter kann am Anfang ein Guthaben auf sein Telefon laden und dann den ganzen Tag bequem von jedem Platz auf der Rennbahn aus wetten.

Auch wer sich beim Pferdesport gar nicht auskennt und die Waldrennbahn aus Ausflugsziel betrachtet, hat Spaß mit der ganzen Familie. Man kann einfach so zusehen und mitfiebern.

Auch in dieser Saison stellt als Kooperationspartner die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) für die Besucher einen kostenlosen Pendelbus zur Verfügung. Am n Sonntag wird das Shuttle am Rathaus Seckenheim in einem Rundkurs ab 12.02 Uhr alle 20 Minuten in Richtung Rennbahn starten. Die letzte Runde zurück geht um 18.30 Uhr.

