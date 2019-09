Aufgalopp zu ungewohnter Uhrzeit

Mannheim.Zu einer ungewöhnlichen Zeit beginnt der Radio Regenbogen-Renntag am Sonntag, 22. September auf der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim. Durch die Zusammenarbeit des französischen und des deutschen Pferderennsports werden die Rennen nach Frankreich übertragen und können dort in Wetten einbezogen werden, was jedoch einen frühen Veranstaltungsbeginn erfordert.

Frühstück angeboten

Für diesen Renntag erfolgt der Einlass daher erstmals bereits um 10 Uhr. Dafür hat der Badische Rennverein gemeinsam mit seinem neuen Medienpartner Radio Regenbogen ein abwechslungsreiches Programm sowohl auf als auch neben dem Geläuf auf die Beine gestellt.

Aufgrund des frühen Beginns bietet die Firma Events & Morr ein spezielles Rennbahnfrühstück für alle hungrigen Gäste an. Danach warten ab etwa 11.15 Uhr neun spannende Pferderennen auf die großen und kleinen Fans, darunter mit dem „Preis der Inter Versicherungen“ ein Jagdrennen und, schon traditionell im September, das große Trakehnerrennen.

Im Mittelpunkt der Flachrennen für die Englischen Vollblüter steht der „Preis der B.A.U. Mannheim“, ein Ausgleich-2-Rennen über 1900 Meter, in dem zahlreiche Bahnspezialisten um Sieg und Plätze kämpfen werden. In dem mit 10 000 Euro dotierten Preis der B.A.U. wurden ein Dutzend Pferde gemeldet, die teils aus den großen Ställen Deutschlands anreisen.

Im Rahmenprogramm findet der beliebte Juwelier Wenthe Hutwettbewerb statt, bei der die bestgekleidete Dame eine wertvolle Handtasche der Firma Chopard gewinnen kann. Eine prominent besetzte Jury wird die Siegerinnen gemeinsam mit dem Publikum küren.

Eine ganz besondere Aktion wird es außerdem geben: „Besitzer für einen Tag“. Wer sich einmal wie ein richtiger Besitzer eines edlen Rennpferdes fühlen will, kann diesen Preis bei Radio Regenbogen gewinnen. Dazu gehört die standesgemäße Abholung mit einem Bentley nebst Chauffeur, einem Besuch beim „eigenen“ Rennpferd, Treffen mit Trainer und Jockey im Führring und vielleicht sogar die Teilnahme an der Siegerehrung.

Radio Regenbogen lässt zudem am Ende des Renntages, sofern das Wetter mitspielt, einen großen Heißluftballon direkt vor Start und Ziel in die Lüfte schweben. Dazu gibt es wie immer die beliebte Verlosung mit wertvollen Sachpreisen unter all den Wettscheinen, deren Inhaber kein Glück bei den Pferdewetten hatten.

Erneut stellt als Kooperationspartner die Rhein-Neckar-Verkehr für die Besucher einen kostenlosen Pendelbus zur Verfügung, der vom Rathaus Seckenheim in einem Rundkurs alle 20 Minuten in Richtung Rennbahn startet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019