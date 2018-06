Aufpolierte Songperlen

Anzeige

Mannheim.Auf seiner Tour zum 22. Bühnenjubiläum macht Gustav Peter Wöhler am Freitag, 8. Juni, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim Station. Im Gepäck hat er unter dem Titel „Behind Blue Eyes“ seine eigenen Arrangements von Klassikern sowie vergessenen und vielleicht nie wirklich entdeckten Perlen der Pop- und Rockmusik. Begleitet wird der Schauspieler und Sänger von Bassist Olaf Casimir als Gründungsmitglied sowie Gitarrist Mirko Michalzik und Kai Fischer an Flügel und Keyboards, mit denen er in dieser Besetzung bereits seit zehn Jahren zusammenspielt. sdo