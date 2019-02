Auftakt in die Gartensaison

Mannheim.Die Schneeglöckchentage am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Februar, sind der erste blühende Höhepunkt der Saison im Mannheimer Luisenpark. Jeweils von 10 bis 17 Uhr sind der Pflanzenmarkt und die Fotoausstellung geöffnet.

Mit Schneeglöckchen und anderen Vorfrühlingsblühern fällt im Luisenpark Mannheim alljährlich im Februar der blumige Startschuss in die Gartensaison. Die Schneeglöckchentage werden in diesem Jahr besonders attraktiv: Mehr spannende Aussteller als im letzten Jahr stellen ihre Vorfrühlingsblüher, Steingartenpflanzen und besonderen Stauden aus. Spezialisierte Gärtnereien aus dem In- und Ausland reisen nach Mannheim und gleich mehrere Reiseveranstalter aus der ganzen Republik bieten das Pflanzevent sogar als besondere Reise an.

Dabei dreht sich alles darum, wie sehr Schneeglöckchen alle Sinne verzaubern. Die charmanten Blüher werden in den Mittelpunkt eines zweitägigen Marktes gestellt, bei dem nicht nur „Galanthophile“ – so nennt man Menschen im Schneeglöckchenfieber –, sondern auch Liebhaber anderer Winterblumen auf ihre Kosten kommen. Und winterblühende Pflanzen gibt es viele, sie alle warten auf Bewunderer und Käufer: Es sind Gewächse mit besonderen Namen wie Hundszahnlilien oder Wiesenrauten. Auch bekanntere Spezies wie Krokusse aller Art, Narzissen, Lilien, Lenzrosen, Christrosen, Winterlinge, Pfingstrosen, Leberblümchen, Primeln, Aurikeln, Dahlien, winterblühende Gehölze, hundert verschiedene Farne, Bergenien, Erdorchideen, Alpenveilchen, Lerchensporn, Waldlilien, Polsterstauden, Iris, und die klassischen Märzenbecher werden präsentiert.

Pflanzenexperte Jürgen Peters stellt eine vier Quadratmeter große „Leberblümchen-Landschaft“ aus und entführt mit einem sonntäglichen Vortrag in die Welt der Leberblümchen. Am Samstag wird Joe Sharman über die Schneeglöckchensorte „Galanthus reginae-olgae“ referieren, deren Namenspatin die heute noch verehrte Königin Olga von Griechenland ist. Natürlich können die Besucher an den vielen verschiedenen Schneeglöckchenarten schnuppern, sie erwerben und sich mit Experten austauschen. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019