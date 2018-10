Auftakt mit Kicks ’n Sticks

Mannheim.Große Bands im kleinen Konzertsaal – in intimer Atmosphäre. So lässt sich die Idee hinter den „Bigband Chamber Concerts“ zusammenfassen. Die neue Reihe beginnt am Dienstag, 30. Oktober, 20 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim. Sieben Konzerte sind geplant; den Auftakt bestreiten die Profis von Kicks’n Sticks, dem Jazzorchester der Metropolregion Rhein-Neckar.

Kuratiert wird die Kammerkonzertreihe für Big Bands aus der Region von Jochen Welsch. Zweimal pro Jahr war er Band-Chef, wenn Studenten der Musikhochschule Mannheim in der Klapsmühl’ am Rathaus den Saal für ihre Präsentationen nutzten. Aus Begeisterung für die klanglichen Eigenschaften des Hauses entstand die Idee der speziellen Reihe. „Bigbands aus der Region eine Plattform zu geben und damit dem Publikum vor Ort die Möglichkeit zu bieten, einen solchen Makro-Kosmos mit all seinen Kleinst-Organismen unter die Hör-Lupe zu nehmen“, beschreibt Welsch das Konzept. Zudem soll das Publikum die Bands in einer Abo-Reihe miteinander vergleichen und über den lokalen Tellerrand hinausblicken können.

Nach dem Oktober-Auftritt der Kicks’n Sticks mit ihrem „Very Personal“-Programm ist im November die Big Band der städtischen Musikschule Mannheim, Jazz4Fun, zu hören.

Info: Dienstag, 30. Oktober, 20 Uhr, Klapsmühl’ am Rathaus, Mannheim; Tickets für 13 Euro unter Telefon 0621/2 24 88.

