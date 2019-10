Auftakt zu neuer Musikreihe

Heidelberg.In der neuen Solo-Reihe des Klangforums Heidelberg geht es um Musikerinnen und Musiker der Schola Heidelberg und des Ensembles Aisthesis. Künstler der beiden Klangkörper haben hier die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, ganz ohne Grenzen und völlig frei ihren eigenen Vorstellungen eines guten Konzerts nachzugehen.

Den Auftakt der Reihe macht John Eckhardt, Kontrabassist und regelmäßig Mitwirkender im Klangforum, der nicht nur virtuos den Bass beherrscht, sondern auch als DJ an den Plattenspielern sowie als Kunstfotograf unterwegs ist.

Im Betriebswerk (Am Bahnbetriebswerk 5, Heidelberg) erklingt am Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr, sein Programm „Xylobiont“ – ein Insider-Titel, der unter Biologen so viel bedeutet wie „Mit/am/vom/Holz leben“. Und das tut ein Bassist schließlich auch … rcl

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019