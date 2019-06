Auftritt der Gebrüder Dörsam

Weinheim.Drei Brüder, viele Instrumente, ein Name: Adax, Matthias und Franz-Jürgen Dörsam geben als Trio 3D am Sonntag, 23. Juni, 18 Uhr, ein besonderes Konzert im Weinheimer Schlosshof: Die drei Musiker – allesamt auf ihren Gebieten geschätzt – vereinen eigene Nummern, Pop und Klassik zu einem verblüffenden Ganzen. Mit Zupfinstrumenten (Adax), Klarinetten, Saxofonen, Flöten (Matthias) und Fagott (Franz-Jürgen) lassen sie aus Bekanntem Neues entstehen. Wer die drei Brüder kennt, weiß, dass dies mit viel Witz, Raffinesse und Können vonstatten geht. Gemeinsam entwickeln die drei Profis, die sich in diversen Orchestern, Bands und als Solisten einen Namen gemacht haben, eine spannende eigene Klangästhetik. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Weinheimer Stadthalle statt. sdo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019