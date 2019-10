Ausflug in die politische Farbenlehre

Mannheim.„Das Gras auf der anderen Seite des Hügels ist immer grüner“, beschreibt der Volksmund ein Phänomen, das wir alle kennen. Mit einer etwas anderen Anziehungskraft von Farben und deren Symbolik beschäftigt sich das Kabarett Dusche in „Grüner wird‘s nicht!“, seinem 47. Programm, das in der Mannheimer Klapsmühl‘ am Donnerstag, 17. Oktober, Premiere feiert.

Das Traditionskabarett mit geografischer Nähe zum Rathaus will eine Expedition in die Farbenlehre unternehmen. Ins Reich des changierenden Polit-Kolorits macht sich ein Trio auf, das dem Publikum bestens vertraut ist: Auch wenn Josefin Lössl als Multitalent inzwischen zwei Jahrzehnte zur Truppe gehört, ist sie im Vergleich zu ihren beiden Kollegen der Jungspund des Ensembles.

Höchst aktuelle Pointen

Schließlich kann sich Wolfgang Schmitter rühmen, das Kabarett mitbegründet und beim ersten Programm 1977 gespielt zu haben. Und Hans Georg Sütsch ist seit Mitte der 1980er dabei. Nun ja, die Drei haben so einige Jahrzehnte Bühnenerfahrung auf dem Buckel, sind aber neugierig-agil geblieben, bewahrten sich die Leidenschaft, gegen den Strich zu bürsten – gern komödiantisch, aber nicht in „Warmduscher“-Manier. Das zweite Trio bleibt diskret im Hintergrund und ist dennoch in aller Munde: Schließlich schreiben Wolfgang Marschall, Volkmar Staub und Frederic Hormuth seit Jahren die Nummern. Als Kabarettisten wissen sie, welche Texte (Pointen-) Flügel ansetzen. Außerdem sind die Drei schnell und besitzen „prophetisches Gespür“, wie es Josefin Lössl in einem Vorgespräch formuliert.

Solche Eigenschaften sind angesichts der Herausforderung, dass nichts so alt wie die Nachricht von gestern ist, geradezu unerlässlich. Anders als in einer Comedy-Schau lässt sich für ein Polit-Programm das (gefürchtete) Verfallsdatum für einen Sketch nur schwer vorherzusagen – ja, es kann verdammt schnell auftauchen. Deshalb haben die Akteure erst im Sommer damit begonnen, sich dem Grün in der Politik zu nähern, kurz bevor die Greta-Thunberg-Aktion „Fridays for Future“ an Fahrt aufnahm.

Gerade mal eineinhalb Monate vor der Premiere mit den Proben zu beginnen, hat zwar den Vorteil von Superaktualität, aber für Spieler den Nachteil, dass sie in kurzer Zeit massig Text lernen müssen – „und im Kabarett, wird dauernd gesprochen“, kommentiert Josefin Lössl.

Klar, lässt das Dusche-Ensemble vorab keine Gags raus. Aber der Ankündigung ist zu entnehmen: Die Nummern drehen sich um grünes Spitzenpersonal wie Robert Habeck, ein bezopftes Mädchen als Welterretterin, vegane Frikadellen oder auch E-Autos mit Porsche-Emblem.

Pfiffige Lieder

Im Laufe des Gesprächs verrät Josefin Lössl doch noch eine Besonderheit der Inszenierung: „Ich habe diesmal keine eigene Mundartnummer – das ist für mich ungewohnt.“ Vermutlich auch fürs Publikum. Gleichwohl wird bei der Expedition ins Grüne keineswegs gänzlich auf bunte Dialekt-Tupfer verzichtet. Schließlich mischen an dem Abend – Regie führt wieder Jürg Hummel – die beiden kurpfälzischen Ureinwohner Liesel und Monfred mit. Aber was wären all die Sketche und Spielfiguren ohne Lieder und Musik im richtigen Mix. Und dafür sorgt seit Jahren Profi Willi Haselbek, den auch Besucher des Mannheimer Nationaltheaters schätzen – beispielsweise als musikalischer Leiter der göttlichen „Blues Brothers“.

Bekanntlich ist grau alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum. Diese Erkenntnis aus Goethes „Faust“ trifft leicht abgewandelt auch für das neue Bühnen-Programm zu: Ob das grüne Thema kabarettistisch ins Schwarze trifft und sich in die Reihe goldener Erfolgsproduktionen einreiht, erweist sich erst bei der Premiere. Aber so viel scheint gewiss: Das Dusche-Ensemble dürfte keineswegs blauäugig an das Polit-Farbenspiel herangegangen sein. wam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019