Außenseiter im Zentrum

Ludwigshafen.Zu einem ambitionierten Ausstellungsprojekt haben sich fünf Institutionen der Region zusammengeschlossen. Unter dem Titel „Gewächse der Seele“ thematisieren das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, das dortige Museum Haus Cajeth, Zeitraumexit in Mannheim sowie die Galerie Alte Turnhalle in Bad Dürkheim die Bedeutung von Pflanzen als Projektionsflächen seelischer Zustände.

Mit Ausstellungen, aber auch Performance-, Tanz- und Theaterproduktionen sollen künstlerische Erscheinungsformen des Pflanzlichen in der „Outsider Art“ dargestellt werden – worunter die Initiatoren eine Kunst verstehen, die jenseits von Markt und Kunstgeschichte durch Menschen mit psychischer Erkrankung oder als Teil einer spirituellen Praxis entstand. Aufgrund ihrer Ursprünglichkeit faszinierte die Letztgenannte die Symbolisten und Surrealisten Anfang des 20. Jahrhunderts. Für die historische Verwurzelung des Themas zeichnen das Wilhelm-Hack-Museum und die Sammlung Prinzhorn verantwortlich. Das Ludwigshafener Ausstellungskapitel präsentiert Werke des Symbolismus und Surrealismus, die als Vorbedingung einer „Bildnerei der Geisteskranken“ zu verstehen sind. Zudem hinterfrage die Schau die Abgrenzung von etablierter Kunst und Outsider Art, teilt das Museum mit. Die Sammlung Prinzhorn präsentiert eine Auswahl vielfältiger Pflanzenmotive aus eigenem Bestand. Das Museum Haus Cajeth zeigt unter dem Titel „Primitive Kunst im 20. Jahrhundert“ Werke aus der eigenen Sammlung, während die Galerie Alte Turnhalle in Bad Dürkheim sich auf die Bedeutung der Pflanze in Zeichnungen von internationalen zeitgenössischen Künstlern mit Beeinträchtigungen konzentriert.

Zeitraumexit steuert zu dem Projekt verschiedene Performances bei, etwa mit der österreichischen Choreographin Doris Uhlic sowie Theaterproduktionen. tog

