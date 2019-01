„Außer Dienst“ mit Kosminski

Burkhard Kosminski blickt zurück. © Rinderspacher

Ludwigshafen.Was bewegt einen Menschen nach dem Ende einer langen Intendanten-Ära und dem Neustart an einem anderen Haus? Wie fühlen sich schöne Momente, aber auch schwierige künstlerische Entscheidungen im Rückblick an? Was würde man anders machen?

Die Gesprächsreihe „Außer Dienst“ ermöglicht Einblicke in die Gedankenwelt bekannter Persönlichkeiten – am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr ist der ehemalige Schauspielintendant des Nationaltheaters Mannheim und aktuelle Chef des Staatsschauspiel Stuttgart Burkhard C. Kosminski zu Gast. Moderiert wird der Dialog von Robert Montoto. Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum das Haus in Ludwigshafen.

Der 1961 in Schwenningen geborene Kosminski studierte Schauspiel und Regie in New York. Von 2001 bis 2006 war er leitender Regisseur und Mitglied der künstlerischen Leitung am Düsseldorfer Schauspielhaus. 2006 wechselte er ans Nationaltheater Mannheim, zunächst als Schauspieldirektor und von 2013 bis 2018 als Schauspielintendant. Dort war er auch künstlerischer Leiter der zweijährig stattfindenden Internationalen Schillertage und 2014 gemeinsam mit Matthias Lilienthal Festivalintendant von Theater der Welt. Ab der Spielzeit 2018/19 ist Kosminski Intendant des Schauspiel Stuttgart. sba

Info: „Außer Dienst“-Gespräch am Donnerstag, 24. Januar, 19 Uhr im Kulturzentrum das Haus/Hausboot in der Bahnhofstr. 30 in Ludwigshafen. Eintritt frei. Telefon: 0621/504 28 88.

