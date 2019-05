Außergewöhnlicher Spielort

Diese Veranstaltungen werden eigens für die Mannheim Music Week angeboten.

Samstag, 11. Mai

19 Uhr: Jazz-Pianist Nik Bärtsch und Visual Artist Sophie Clements, Trafowerk.

Montag, 13. Mai

17 bis 20 Uhr: Make Music – Moog-One-Workshop mit Kurt Ader, Musikpark

17 bis 19 Uhr: Schaufensterkonzert, Luna & Lewis, Kaufhof P 1

20 bis 22 Uhr: Pop im Zimmer – Eröffnungskonzert mit Sänger und Gitarrist Greg Holden, Das Zimmer.

Dienstag, 14. Mai

17 bis 18 Uhr: Music and Education – Hausführung durch die Popakademie

18 bis 19 Uhr: Schaufensterkonzert, Flourishless, Kaufhof P 1

19 bis 22 Uhr: NYX Acoustic Sessions – Regionale Künstler spielen live, NYX Hotel

20 bis 20.45 Uhr: Klassik im Zimmer – The Twiolins, Das Zimmer

20 bis 22 Uhr: Music and Radio – Back to the 90’s, inkl. Backstage-Tour, Musikpark

Mittwoch, 15. Mai

15 bis 17 Uhr: Music and Nature – Gondoletta-Konzerte im Luisenpark

17 bis 19 Uhr: Schaufensterkonzert, Mark Selinger, Kaufhof P 1

18 bis 19 Uhr: Voices and Water – Afrikanische Lesedi-Show-Choir; Herschelbad

20 bis 22 Uhr: Music and Radio – DJ Felix Kröcher & DJ Karotte, inklusive Backstage-Tour, Musikpark

Donnerstag, 16. Mai

17 bis 19 Uhr: Schaufensterkonzert, Live Radio Show mit DJ Falk & Friends, Kaufhof P 1

18 bis 19.30 Uhr: Music and Marketing – Marketing-Café im Session-Pop-up-Store

18 bis 21 Uhr: Creative Company – Gespräch mit Dirk Dobiéy und Thomas Köplin, Altes Volksbad

ab 20.30 Uhr: Mini Music – Markus Sprengler and Friends, BMW Niederlassung

Freitag, 17. Mai

17 bis 19 Uhr: Schaufensterkonzert, DJ Live Set mit Wishes & Dreams, Kaufhof P 1

Samstag, 18. Mai

13 bis 15 Uhr: Schaufensterkonzert, Orientalische Musikakademie – Sufimusik / Buschtrommler, Kaufhof P 1

15 bis 16.30 Uhr: Music and History – mit Lautenspieler Christian Schimanski, Marchivum

20 bis 23 Uhr: Pop im Mafinex – mit Kirchner Hochtief, Mafinex

Sonntag, 19. Mai

13 bis 15 Uhr: Music and Nature – Gondoletta-Konzerte im Luisenpark