Aussteller zeigen Vielfalt

Heddesheim.Über 100 Aussteller aus fünf Nationen heißen die Besucher beim 13. Rhein-Neckar Kunst, Design- und Kreativmarkt in der Heddesheimer Nordbadenhalle willkommen. Sie zeigen in der Halle, welche Trends das neue Jahr unter anderem in den Themenwelten Handmade, kreatives Zubehör, Basteln, Design, Schneidern, Mode, Kunst und Kunsthandwerk, Recycling, Upcycling und Schmuck bereithält.

Die Messe ist am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Heddesheimer Halle zu Gast. Mit von der Partie ist auch die Puppenklinik Gerberich, außerdem gibt es eine Schätzstunde für antike Schmuckstücke. Obendrein werden wieder viele Workshops angeboten.

Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Nordbadenhalle (Ahornstraße 72) kostet vier Euro, für Schüler ab 14 Jahren und Ermäßigte 3,50 Euro. Bis 13 Jahre ist der Einlass frei. Mehr Informationen gibt es im Internet unter kunstundkreativmarkt.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.01.2020