Australische Legende

Jimmy Barnes kommt nach Deutschland. © Jimmy Barnes

Bensheim.Auf seiner Livetour macht Jimmy Barnes am Sonntag, 16. Dezember, 20.30 Uhr, Station im Musiktheater Rex in Bensheim. Zehn Jahre ist es her, dass die lebende Legende des australischen Rock den Weg nach Deutschland gefunden hat, und auch diesmal stoppt sie nur für zwei exklusive Auftritte. Jimmy „Barnesy“ Barnes gehört zu den wichtigsten Protagonisten der Szene von Down Under, der ehemalige Cold-Chisel-Frontmann ist Herz und Seele des australischen Rock ’n’ Roll. Allein acht seiner Solo-Studioalben erreichten die Chartspitze, insgesamt gelangen ihm 15 Nummer-eins-Alben – mehr als dort die Beatles schafften. sdo

