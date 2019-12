Auszeit vom Stress im Advent

Mannheim.Mit ihrem Weihnachtsprogramm „Santa Claus is Coming to Town“ sind Katja & Rüdiger (Katja Friedenberg und Rüdiger Skoczowsky) an zwei Abenden im Schatzkistl in Mannheim zu hören: Am Freitag und Samstag, 20. und 21. Dezember, jeweils um 20 Uhr interpretieren die beiden Ausnahmestimmen sowohl klassische Weihnachtslieder als auch moderne Pop-Klassiker zur kalten Jahreszeit. Außerdem hat das Duo noch die ein oder andere Überraschung vorbereitet, um sein Publikum zu beschenken. Das Ziel: den Alltagsstress für ein paar Stunden auszublenden und besinnliche Stunden zu bereiten. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019