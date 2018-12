Auszeit zu Weihnachten

Mannheim.Donna Brown ist in den USA ein Star der Gospelmusik und verbindet mit ihrem bewegenden Gesang, Klavierbegleitung und ihrem Talent, begnadete Sängerinnen und Sänger um sich zu scharen, Menschen verschiedener Generationen oder Kulturen. Mit ihren Golden Gospel Pearls tritt sie am Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr, im Rahmen eines Gospel-Spezials von „Jazz im Quadrat“ des §Mannheimer Morgen“ in der Christuskirche (Werderplatz 17) auf.

Bewegende Texte

Es sind besondere Lieder, die Gospelmusik ausmachen – und ihn weltweit groß gemacht haben. Freudvoll und bewegend sind die Melodien, Texte und Rhythmen, mitreißend die Interpretationen echter Könner. Eben solche sind Donna Brown und ihre Golden Gospel Pearls. Bei ihrem Konzert in der Mannheimer Christuskirche wollen sie freudvolle Weihnachtsstimmung verbreiten und die Zuhörer mitnehmen auf eine emotionale Reise, auf der sie ihren Alltag eine Zeit lang hinter sich lassen können. Dabei verstehen sie sich als Botschafter afroamerikanischer Kirchenmusik: Glaubensfreude, Gottvertrauen und Zuversicht prägen die Haltung der neun Sängerinnen und Sänger.

Songklassiker wie „Down By The Riverside“ und „Glory, Glory Hallelujah“ interpretiert das professionelle Ensemble auf mitreißende Art – mal bewegend, mal groovend und voller Emotionskraft. Die religiösen Inhalte der Gospeltexte werden in den Konzerten geradezu körperlich spürbar: Bis heute geht von der Gospelbewegung eine positive Kraft aus, die weltweit Menschen zu bewegen vermag.

Die Bandleaderin und Pianistin Donna Brown, die schon mit Stars wie Natalie Cole und Jerry Lewis zusammengearbeitet hat, hat mit ihren Golden Gospel Pearls hierzulande vor allem in der Hauptstadt Berlin ein treues Fan-Publikum gefunden, das sie schon mehr als 20 Jahre lang regelmäßig mit ihren Konzertauftritten beglückt.

Die Gospelgruppe schöpft für ihre Konzertprogramme aus einem breiten Repertoire, in dem sich viele bekannte Songs finden. Interpretationen von „Amazing Grace“, „Mary Had a Baby“, „Oh Happy Day“ und eigene Christmas-Medleys versetzen das Publikum in eine freudvolle Stimmung, die dem nahenden Weihnachtsfest gerecht wird.

