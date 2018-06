Autofrei den Flusslauf genießen

Anzeige

Rhein-Neckar.Auf einer reizvollen Strecke in der Fluss- und Uferlandschaft autofrei unterwegs sein und dabei ein buntes Programm mit Show-, Tanz-, Theater-, Sport- und Musikeinlagen genießen: diese Möglichkeit bietet der Aktionstag Lebendiger Neckar und AOK-Radsonntag, zu dem die Kommunen entlang des Neckars von Ilvesheim bis Eberbach am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 19 Uhr einladen. Zahlreiche Mitmachaktionen runden das Angebot des regionalen Großereignisses ab, das dieses Jahr zum 17. Mal stattfindet.

Die Veranstaltung im Rahmen des landesweiten Aktionstages „Mobil ohne Auto“ bietet den Teilnehmern wieder Gelegenheit, den Neckar in seiner Gesamtheit als Naturschönheit, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Naherholungsgebiet für die Menschen auf einer rund 60 Kilometer langen Strecke zu erleben – sei es zu Fuß, per Fahrrad, Schiff auf Inlinern oder mit dem Rollstuhl.

Programmauszug In Eberbach sorgen unter anderem die Reservisten am Neckarlauer für Speisen, Getränke und Unterhaltung. Mit Unterstützung durch DLRG und THW werden Schlauchboot-rennen veranstaltet.

An der Schleuse Schwabenheim erwartet ein Tag der offnen Tür die Besucher. Unter anderem gibt es kostenfreie Schiffsrundfahrten.

An der Fähre in Neckarhausen bietet der Radsportverein Edingen-Neckarhausen eine „Service- & Verpflegungsstation". Um 11 Uhr startet „Open Fähr: Rock & Pop an und auf der Fähre".

In Hirschhorn werden Fahrten mit dem Hochwasser-Einsatzboot des DLRG und „Schnupperpaddeln" angeboten.

In Ilvesheim lädt unter anderem die „alla-hopp!-Anlage" zum Entdecken und Genießen ein.

Auf der Ladenburger Neckarwiese laden Vereine mit besonderen Angeboten zum Verweilen und bieten kulinarische Stärkung.

Auf dem Marktplatz in Neckargemünd findet das 7. orientalische Fest statt.

In Neckarsteinach wird der Tag der Feuerwehr mit Spiel und Spaß am großen Neckarlauer an der Schiffsanlegestelle ausgerichtet. (mav)

Wer nur eine Teilstrecke radeln will, kann das erweiterte Verkehrsangebot von Bus und Bahn nutzen. Die Personenfähre zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg steht nach Veranstalterinformationen sogar kostenfrei bereit. Für Autos und Motorräder ist diese gesperrt. Die Veranstaltungsangebote auf den Neckarwiesen in Heidelberg und in Ilvesheim (kurzer Fußweg über die Neckarbrücke) werden demnach durch die rnv-Stadtbahnen der Linie 5 am besten erschlossen. Neben den regulären Bahnen mit Halt an jeder Haltestelle setzt die rnv auch dieses Jahr wieder Expresszüge (Linie 9) ein, die eine schnellere Reisemöglichkeit mit Halt an den wichtigsten Haltestellen bieten.