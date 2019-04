Babelsberger begleiten Zauberlehrling

Der erste Harry-Potter-Film mit Daniel Radcliffe läuft voll orchestriert in Mannheim. © Embacher

Mannheim.Das Deutsche Filmorchester Babelsberg bringt am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr „Harry Potter und der Stein der Weisen – in Concert“ live in die SAP Arena nach Mannheim.

Zu hören ist die Musik aus dem Kinofilm, während dieser zu den Orchesterklängen in HD-Bildqualität auf einer Großbildleinwand zu sehen ist. Das Publikum erlebt die ersten Zaubersprüche des elfjährigen Harry Potter, sieht ihn beim rasanten Luftsport Quidditch und fiebert mit, wenn er gegen den dunklen Magier Voldemort antritt. Dazu sind an den passenden Stellen die unvergesslichen Partituren von Komponist John Williams zu hören, der die Melodien eigens für den Kinofilm nach der Buchvorlage von J.K. Rowlings geschrieben hat – und damit schon Millionen von Zuschauern in seinen Bann ziehen konnte. sdo

Info: Samstag, 27. April, 19.30 Uhr, SAP Arena. Karten von 74,65 bis 84,65 Euro (jeweils plus Gebühren) unter Telefon 0621/18 19 03 33.

