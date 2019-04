Baguette und Quintett

Der Französische Markt lockt auf die Kapuzinerplanken. © ham

Mannheim.Vom 4. bis 12. April wird es französisch in der Mannheimer Innenstadt. Auf den Kapuzinerplanken findet der alljährliche Französische Markt statt. Erstmals ist auch die südfranzösische Stadt Toulon mit einem Stand vertreten. Denn beide Städte feiern das 60-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft.

An mehr als 20 Ständen sind Spezialitäten aus Frankreich und kulturelles Gut zu probieren, zu bestaunen und zu kaufen. Von Käse und Wurst über Gebäcke und süße Delikatessen ist so gut wie alles vertreten, das mit französischer Küche in Verbindung steht. Auch werden Weine aus den beliebten Anbaugebieten Frankreichs feilgeboten.

Der Stand der Partnerstadt bietet nicht nur regionale Speisen und Getränke an, sondern stellt sich auch als Urlaubsziel vor und bietet Informationen.

Musikalisches Highlight

Ein Höhepunkt des Basars wird der Auftritt eines Ensembles der Garde Républicaine am Samstag um 14 Uhr bei der feierlichen Neueröffnung der Planken sein. Fünf der mehr als Hundert Mitglieder des Staatsorchesters begeistern mit ihrem Repertoire an internationaler Musik, klassischen französischer Chansons und jazzigen Titeln. In Frankreich genießt das Orchester höchstes Ansehen.

Die Garde obliegt mit ihren Regimentern unter anderem Schutzfunktionen wie etwa der Begleitung französischer Regierungsmitglieder. Diesmal begleitet sie die elfköpfige französische Delegation und den Toulaner Stadtrat Jerome Laurent. Er hat die Zusammenarbeit der Städte am Markt aktiv unterstützt und vorbereitet.

Der Markt wird am 4. April um 14 Uhr eröffnet und ist danach täglich von 11 bis 20 Uhr zugänglich. jeb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019