Barenboim an der Violine

Mannheim.Mit Michael Barenboim gehen die Mannheimer Philharmoniker am Freitag, 1. März, um 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten in ihr zweites Solistenrecital. Michael Barenboim, 1985 in Paris als Sohn des weltberühmten argentinisch-israelischen Dirigenten Daniel Barenboim geboren, führt mit Werken italienischer Komponisten durch sein zweites Solo-Album für Violine.

Das eröffnet er mit Giuseppe Tartinis fünfter Sonate in g-Moll in dem Arrangement für Solovioline von Fritz Kreisler. Die Teufelstriller-Sonate gilt als eines der berühmtesten Soli für Violine überhaupt. Es folgen Stücke von Salvatore Sciarrino, Luciano Berio und Niccolo Paganini. seko

Info: Mannheimer Philharmoniker, 2. Solistenrecital, Freitag, 1. März, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019