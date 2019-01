Barock mit Bohuslav

Mannheim.In der beliebten Reihe von Musiksalons steht am Nationaltheater Mannheim am Sonntag, 13. Januar, wieder klassische Musik an: Es spielt das Ensemble Audace, hinter dem sich die Nationaltheaterorchestermusiker Eun-Ae Junghanns (Cello), Maximilian Junghanns (Geige) und Alexander Petersen (Bratsche) verbergen. Sie haben Mozart, Beethoven, Martinù aufs Programm gesetzt, wobei: Die Musik von Mozart stammt von Bach, deren dreistimmigen Fugen Mozart eine Einleitung und Instrumentation für Streichtrio geschenkt hat.

Danach wird der Bogen vom Barock zur Klassik mit Beethovens Streichtrio op. 9 und und weiter in die Moderne mit einem Werk Bohuslav Martinù weiter gespannt (Info und Karten: 0621/1680 150). dms

