Barocke Genüsse

Anzeige

Mannheim.Zu einen Nachmittag voller barocker Köstlichkeiten laden die Reiss-Engelhorn-Museen am Mittwoch, 6. Juni, ein. Im Mittelpunkt stehen exotische Speisen, die im 18. Jahrhundert nach Europa kamen. Kaffee aus dem Orient, Tee aus China und heiße Schokolade aus Südamerika wurden schnell zu beliebten Modegetränken. Genossen wurden sie aus feinem Porzellangeschirr, das zuerst aus Fernost importiert wurde und um dessen geheime Herstellung bald die Alchemisten wetteiferten. Im Barock entstanden auch die ersten Kaffeehäuser. Wo könnte man besser an diese Tradition erinnern als im ältesten Café Mannheims – dem Café Herrdegen? Danach gibt es einen kurzen Spaziergang mit den Kunsthistorikerinnen Irmgard Siede und Sibylle Schwab zum Museum Zeughaus C 5 und der aktuellen Sonderausstellung „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ dort.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Café Herrdegen. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/293 31 50 ist erforderlich. red