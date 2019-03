Mannheim.Seinen Ursprung hatte der Barock in Italien. Dort löste die kunstgeschichtliche Epoche in der Architektur die strengen Ordnungen der Renaissance ab. Auch nördlich der Alpen entstanden ab der Mitte des 17. Jahrhunderts immer mehr barocke Bauten. Die Epoche des Protzes und des Prunks ist das Thema der Stadtführung „Barocke Merkwürdigkeiten“, die am Samstag um 14.30 Uhr stattfindet. Treffpunkt ist der weitläufige Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, dessen Grundsteinlegung 1720 erfolgte. Die ehemals kurfürstliche Residenz ist das bekannteste Barockgebäude der Stadt und ein Beispiel für die damalige höfische Pracht. Die zweistündige Tour führt zum Palast Bretzenheim, zur Jesuitenkirche und endet auf dem Paradeplatz. Die Tourist Information empfiehlt eine Anmeldung unter 0621/2938700. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 8 Euro. tbö

