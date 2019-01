Barocke Zeitzeugin

Mannheim.Die Stadtführung „Barocke Merkwürdigkeiten“ zeigt am Sonntag, 20. Januar, Mannheim aus Sicht einer barocken „Zeitzeugin“. Die Tour beginnt um 14 Uhr und dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Sie führt vom Ehrenhof des Schlosses über die Schlosskirche zu einem der wichtigsten historischen Adelshäuser der Stadt, dem Palais Bretzenheim. Dann geht es zur Jesuitenkirche am Schillerplatz, bevor die Stadtführung am Paradeplatz in der Gegenwart endet.

Die Tour kostet pro Person zehn Euro. Für Kinder (nicht älter als 14 Jahre) sind es acht Euro. Eine Voranmeldung bei der Touristen-Information am Willy-Brandt-Platz (Tel.: 0621/ 293 87 00) wird empfohlen. Falls noch Plätze frei sind, können aber auch Kurzentschlossene dazustoßen. red/sma

