Barockes Kinderprogramm mit Rätselspaß

Mannheim.Krimi zum Mitraten, eine lebendige Kostümführung und ein Maskenball – daran können Kinder im Barockschloss teilnehmen. Beim Mord am kurfürstlichen Hof können Rätselbegeisterte ab acht Jahren am Donnerstag, 5. April, um 14.30 Uhr, einen fürstlichen Mordfall lösen. Im Rahmen einer Schlosserkundung spielen die jungen Besucher Detektiv und müssen herausfinden, wer den Kammerdiener von Thronfolger Carl Theodor getötet hat. Der Eintrittspreis beträgt pro Person 6 Euro.

Die Kostümführung „Das Leben bei Hofe“ zeigt Kindern und Jugendlichen ab 10 Jahren, wie Carl Theodor und Elisabeth Augusta und später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais, die verwitwete badische Großherzogin, in dem Barockschloss residiert haben.

Im Kostüm

Ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm begleitet in die wieder eingerichteten Prunkräume – mitten hinein in die Geschichte. Los geht’s am Samstag, 7. April, um 14.30 Uhr. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, Ermäßigte 6 Euro. Unter dem Motto „Aschenputtel lädt zum Maskenball ein“ können Kinder ab sechs Jahren selbst Masken basteln. Und bei einer Reise in das Schloss einiges über Kleider im Barock erfahren. Sie dürfen sich verkleiden und die fürstlichen Räume erkunden. Im Rittersaal steht ein Märchenspiel auf dem Programm: Wer mag, übt einen höfischen Gruß oder lernt Tanzschritte. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Bitte bei allen Veranstaltungen unter Telefon 06221/65 88 80 anmelden. ham