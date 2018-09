Basteln mit Fred Fuchs

Mannheim.Diesen Sonntag, 30. September findet wieder das Fred Fuchs Familienkino im Cinemaxx, N7 17, statt. Der Nachmittag wird viermal im Jahr in Kooperation mit dem „Mannheimer Morgen“ veranstaltet. Von 15 bis 16 Uhr können die Kinder mit dem Maskottchen des „MM“ basteln. Um 16 Uhr wird dann der zweite Teil von „Die Unglaublichen“ gezeigt. Auch hier kämpfen wieder zahlreiche Superhelden gegen die Verbrechen in „Metroville“ an. Nachdem Superheldenfamilie Parr in Teil eins den Schurken „Syndrome“ besiegt hat, kehrt nun zunächst wieder so etwas wie Normalität ein. Doch plötzlich taucht erneut ein Bösewicht auf und Familie Parr ist gefordert. Der Film ist ab sechs Jahren freigegeben und dauert rund 125 Minuten. Der Eintritt kostet fünf Euro. Tickets gibt es vorab online unter www.cineplex.de/mannheim mor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018