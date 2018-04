Basteln mit Papier und Ägyptenreise

Anzeige

Mannheim.Handgeschöpft, japanisch, aus Seide oder bedruckt – Papier gibt es in zahlreichen Arten. Mit diesen unterschiedlichen Materialien können Teilnehmer am 10. und 17. April ihre kreativen Ideen umsetzen. Papierkünstlerin Uta Dorra bringt bei dem Workshop in den Reiss-Engelhorn-Museen Erwachsenen die verschiedenen Wege der Gestaltung von Papier nahe. Die Teilnahmegebühr, inklusive Material, beträgt 25 Euro. Der Workshop geht jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Besuch beim Pharao

Kinder und Familien können bei zwei Führungen im April in das Reich des Pharaos, der Hieroglyphen und Mumien reisen. Bei der Ausstellung „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“ erfahren kleine und große Besucher, wie der Alltag am Nil im Alten Ägypten ausgesehen hat. Sie lernen den aufwendigen Totenkult kennen und erkunden die farbenprächtige Sargkammer des Sennefer. Auch der Götterhimmel mit Osiris und Isis darf nicht fehlen. Am Sonntag, 8. April um 14 Uhr, gibt es in den Reiss-Engelhorn-Museen die „Zwergenführung“ für Kinder zwischen vier und sieben Jahren. Für Familien mit Kindern ab acht Jahren gibt es am Freitag, 13. April, um 15 Uhr eine Führung. Auch ohne Leitung gibt es bei der Ausstellung für Kinder einiges zu erleben, wie beispielsweise im Entdecker-Raum. ham