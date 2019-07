Basteln, spielen und gewinnen

Mannheim.Zum Auftakt der Sommerferien erwartet Kinder ein vielfältiges Programm im Quartier Q 6/Q 7. Am Samstag, 27. Juli, ist auch das „Mannheimer Morgen“-Maskottchen, Fred Fuchs, mit von der Partie. Kinder können Fred-Fuchs-Masken basteln und an einer Rallye teilnehmen. Dabei bekommen sie eine Laufkarte und machen mit ihren Eltern eine Tour durch das Einkaufszentrum. Am Ende gibt es schöne Preise zu gewinnen.

Zudem wartet ein Glücksrad auf die Besucher. Den Gewinnern winken unter anderem „MM“-Gutscheine, Gutscheine für das Einkaufszentrum und kleine Geschenke der Läden in Q 6/Q 7.

Um 13, 14, 15 und 16 Uhr schlägt die Stunde von Zauberer und Clown Rinaldo. Er wird seine Seifenblasen-Show vorführen. Sie heißt „Träume aus Samt und Seife“ und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Der Wilde Westen wartet

Die erste Sommerferien-Woche hält für die Kinder eine weitere Überraschung bereit. Im Erdgeschoss von Q 6 wartet das Indianerdorf Maverland auf die jungen Besucher. Von Montag, 29. Juli, bis Samstag, 3. August, ist das liebevoll dekorierte Dorf von 11 bis 16 Uhr zugänglich.

Es bietet unter anderem zahlreiche Spielstationen. Dort können Ringe geworfen werden. Auch ein Kinderschminken wird angeboten. Wer musikalisch ist, kann sich am Cowboylieder-Singen beteiligen. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019