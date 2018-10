Basteltag für Kinder

Fürth.Unter fachkundiger Anleitung kleine Häuschen bauen – und diese später auch mit nach Hause nehmen – können die jungen Besucher der Modellbahnwelt Odenwald in Fürth beim Kinderbasteltag, der am Samstag, 13. Oktober, um 11 Uhr in der größten H0-Schauanlage Süddeutschlands beginnt. Die Aktion für Kinder ab fünf Jahren wird den ganzen Tag angeboten und dauert jeweils etwa eine Stunde. Die Kosten für Material und Betreuung betragen je Kind fünf Euro (zuzüglich Eintritt in die Modellbahnwelt). Um eine Anmeldung per E-Mail an service@modellbahnwelt-odenwald.de wird gebeten. Die Schauanlage (Krumbacher Straße 37) ist ganzjährig donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, in den Herbstferien bis 14. Oktober zudem täglich von 11 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter modellbahnwelt-odenwald.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018