Befreiung aus dem Kokon

Mannheim.Das Tanzstück „En passant“ feiert am Freitag, 6. April, um 20 Uhr Premiere im Mannheimer Eintanzhaus in der ehemaligen evangelischen Trinitatiskirche. „En passant“ ist französisch und bedeutet so viel wie „im Vorbeigehen“. Nach Angaben des Eintanzhauses soll dadurch der flüchtige Aspekt einer Sache, die man nebenbei erledigt, betont werden.

Verbindende Erfahrungen

Für Choreographie und Tanz sind Michelle Cheung und Julie Pécard verantwortlich. Dazu spielt das Duo Mahlukat selbst komponierte Livemusik. An der Violine wird Güldeste Mamaç zu hören sein, an Percussion-Instrumenten Kasia Kadlubowska. Laut Eintanzhaus geht die Musik Grunderfahrungen der vier beteiligten Musikerinnen und Choreographinnen nach, die sie miteinander verbinden: „Befreiung aus dem beengenden Kokon der Herkunftskultur hinein in eine neue ,Heimat‘ und damit einhergehend die Herausforderung, sich ,nebenbei‘ immer wieder neu auszurichten und ,en passant‘ neu zu erfinden“.

Die Choreographinnen Pécard und Cheung sind auch als Lehrer am Eintanzhaus tätig. Die gebürtige Kanadierin Cheung absolvierte ihre Ausbildung bei Arts Umbrella in Vancouver unter der Leitung von Artemis Gordon und Lynn Sheppard. Unter anderem arbeitete sie bisher auch mit den Choreographen Lesley Telford, Gioconda Barbuto, Emily Molnar, Roberto Campanella, Sidra Bell und John Alleyne zusammen. 2008 machte Cheung ihren Abschluss. Danach arbeitete sie als Tänzerin bei ProArteDanza und Zata Omm Projects in Toronto. 2010 bis 2013 war sie Tänzerin am Mannheimer Nationaltheater. 2015 entwickelten sie und Julie Pécard das Stück „UN/feminine“.