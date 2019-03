Begegnung in der Hölle

Mannheim.Zwei bis drei Mal im Jahr hat es im Nationaltheater Mannheim Tradition, dass ein konzertantes Stück zur Aufführung kommt, eines, das sich weniger für eine szenische Aufführung eignet. Dazu zählte im vergangenen Jahr Tschaikowskys „Jolanthe“, das vom Publikum, so heißt es beim Nationaltheater, „sehr gut angenommen wurde“.

Der Faden des russisch-slawischen Repertoires wird auf der Mannheimer Bühne nun weitergesponnen – mit Sergej Rachmaninows einaktiger Oper „Francesca da Rimini“. Am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr feiert sie ihre Premiere (Kurzeinführung um 18.30 Uhr im Oberen Foyer).

Die Geschichte der zwei Liebenden Francesca – gesungen von Astrid Kessler, die dem Nationaltheater seit 2012 als festes Ensemblemitglied angehört – und Paolo aus Dantes „Göttlicher Komödie“, die von Francescas Mann, dem Krieger Lanceotto Malatesta, erdolcht werden, wird in der Oper in Form einer Rückblende, umrahmt von einem Prolog und einem Epilog in der Hölle, erzählt. In der Hölle befinden sich Dante und der Geist Vergils, die dem Lied der „verdammten Seelen“ von Paolo und Francesca lauschen. sba

Info: Weitere Aufführung im März: So, 31., 16 Uhr. Tickets 0621/1680 150.

