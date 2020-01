Begegnung mit einem Kontinent

Heidelberg.Die spanisch- und portugiesischsprachige Welt ist wieder zu Gast in Heidelberg – bei einer deutschlandweit einzigartigen Veranstaltung: Von 1. bis 8. Februar lädt das Theater und Orchester der Stadt zum zweiten iberoamerikanischen Theaterfestival „¡Adelante!“ ein.

„Es ist die Begegnung mit einer anderen Kultur, einem anderen Kontinent. Einem Kontinent, der gerade politisch und gesellschaftlich sehr in Bewegung ist“, sagt Holger Schultze, Intendant des Heidelberger Theaters, auf die Frage, was das Festival ausmache. „Und die Chance, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit ungewöhnlichen Theaterformen“, fügt Schultze hinzu, der zusammen mit Schauspieldramaturgin Lene Grösch auch das künstlerische Leitungsteam von „¡Adelante!“ bildet.

Gastspiele und Partys

In 25 Aufführungen werden 13 Gastspiele aus Lateinamerika und Spanien gezeigt. Dazu kommt ein Rahmenprogramm mit Publikumsgesprächen und Diskussionen, Musik und Partys. Spiel- und Veranstaltungsorte sind das Theater Heidelberg, Zwinger 1 und Zwinger 2 und das ehemalige US-Hospital in Heidelberg-Rohrbach.

Viele der Gäste waren bereits bei der ersten Festivalausgabe im Jahr 2017 mit Inszenierungen in Heidelberg zu Gast gewesen – Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Kuba, Mexiko und Uruguay, auch Spanien ist nun zum zweiten Mal vertreten. Erstmals stellen sich daneben Bolivien, Ecuador und Venezuela mit Inszenierungen in Heidelberg vor. Das Herzstück der zweiten „¡Adelante!“-Ausgabe bildet dabei das internationale Kooperationsprojekt „La flauta mágica/Die Zauberflöte“, frei nach Motiven aus „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder. In der Inszenierung von Regisseur Antú Romero Nunes stehen Schauspieler und Musiker aus Heidelberg, Chile, Mexiko, Uruguay und Italien gemeinsam auf der Bühne.

Mozarts „Zauberflöte“

Nachdem das Stück zunächst beim Festival Santiago a Mil in Chile seine Weltpremiere feiert, wird es zum ¡Adelante!“-Auftakt am Samstag, 1. Februar, nach der feierlichen Festivaleröffnung und noch einmal am 4. Februar im Marguerre-Saal aufgeführt (drei weitere Vorstellungen folgen nach dem Theaterfest im März).

In den Produktionen spiegeln sich auch die Umbrüche, die politischen Widerstände und gesellschaftlichen Aufbrüche die an vielen Stellen des Kontinents aufflammen. In „Cuando estallan las paredes“ („Mauern fliegen in die Luft“) erzählt das kolumbianische Teatro Petra am 3. Februar die Geschichte eines Attentats beziehungsweise verschiedener Attentate, vom Beginn der Planung bis zur Ausführung. In „Funeral para la idea de un hombre“ („Trauerfeier für die Idee des Menschen“) verquicken junge Darsteller aus Mexiko, Argentinien und Ecuador am 2. Februar Zirkus, zeitgenössischen Tanz und Performance, erweitern dabei die Grenzen und Sprachen, die sie trennen.

Zur Festival-Schwerpunktreihe „Die Kunst des Widerstands“ gehört die Produktion „Paisajes para no colorear“ („Nicht auszumalende Landschaften“), in der neun chilenische Mädchen und junge Frauen am 6. und 7. Februar die Bühne betreten, „um ihre Art, der Welt gegenüberzutreten und die Gewalt, von der sie Zeuge waren und die sie erfahren haben, öffentlich zu machen“, wie das Programm erläutert. Marco Layera führt bei der Produktion des Teatro La Re-Sentida Regie.

