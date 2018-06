Begegnung mit einer Sopranistin

Anzeige

Mannheim.Sie hat schon viel von der Welt gesehen, trat unter anderem in Dresden, Wien und Madrid auf. Seit der Spielzeit 2012/2013 ist sie festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim (NTM): die Sopranistin Astrid Kessler.

Am Mittwoch, 27. Juni, laden die Freunde und Förderer des Nationaltheaters zu einer Begegnung mit der Sängerin im Theatercafé ein. Opern-Intendant Albrecht Puhlmann moderiert den Abend, bei dem alle Interessierten die Möglichkeit haben, Astrid Kessler als Mitglied des Opernensembles besser kennenzulernen. Kessler begann ihre Ausbildung an der internationalen Schule Seoul. Sie studierte unter anderem klassischen Gesang in Nürnberg. Ihre Opernlaufbahn startete sie am Theater Osnabrück. An der Wiener Volksoper gab sie 2014 ihr Debüt als Gräfin Mariza aus der gleichnamigen Operette des Komponisten Emmerich Kálmán. Am Nationaltheater Mannheim debütierte sie als Elettra in Mozarts „Idomeneo“ sowie als Genoveva aus der gleichnamigen Oper von Robert Schumann unter der Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy.

Astrid Kessler war Preisträgerin beim renommierten Bundeswettbewerb Gesang, beim Brahms-Wettbewerb in Pörtschach sowie beim Wettbewerb der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Im Jahr 2010 erschien ihre erste CD mit Liedern von Robert Schumann, Hugo Wolf, Alban Berg und Richard Strauss.