Mannheim.Die beliebte Reihe zum Kennenlernen des Nationaltheater-Ensembles im Theatercafé geht am Mittwoch, 28. November, 20 Uhr, weiter. Zu erleben ist diesmal der Tenor Irakli Kakhidze, der von den Freunden und Förderern des Nationaltheaters in einer sogenannten Begegnung vorgestellt wird. Die Moderation liegt – wie meist – in den Händen von Opernintendant Albrecht Puhlmann. dms

