Begegnung mit Samuel Koch

Der deutsche Schauspieler Samuel Koch am 17.1. © picture alliance / Peter Schneid

Mannheim.In der Reihe der von den Freunden und Förderern veranstalteten Begegnungen steht am 19. September der Schauspieler Samuel Koch auf dem Programm. Um 20 Uhr wird er sich – im Gespräch mit dem neuen Schauspielintendanten Christian Holtzhauer – vorstellen. Koch, Jahrgang 1987, studierte Schauspiel an der Hochschule für Theater und Musik in Hannover und schloss 2014 das Studium ab. Als Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt von 2014 bis 2018 spielte er auch Hauptrollen in „Faust“ und „Prinz von Homburg“ und wurde von „Theater heute“ als bester deutscher Nachwuchsschauspieler nominiert. s dm

