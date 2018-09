„Begriffe wie Nazi sind völlig ausgereizt“

Ohne die Zwänge der Zivilisation unverdorben und quasi von Natur aus gut – dieses Idealbild vom „Edlen Wilden“ kam im 16. Jahrhundert auf, wurde durch den französischen Denker Jean-Jacques Rousseau 1755 und später durch die Romantiker populär. Über James Fenimore Coopers Wildwest-Pionier „Lederstrumpf“, in dem gern der Trapper Johann Adam Hartmann aus Edenkoben wiedererkannt wird, und seine Abenteuer mit den naturverbundenen Indianern ergibt sich ein Brückenschlag in die Pfalz. Deren Bewohner charakterisiert der Mannheimer Christian „Chako“ Habekost von jeher als unverdorbenes Naturvolk – da liegt „De edle Wilde“ als Titel eines neuen Programms nahe, wie der Kabarettist im Interview verrät.

Herr Habekost, für den „Weeschwie’sch-Män“ ist Schluss mit lustig, Ende Oktober hat das neue Programm „De edle Wilde“ Premiere. Was ist so edel an den Pfälzer Ureinwohnern und wie schlägt sich das in der neuen Show nieder?

Habekost: Es ist die Mentalität der Region, Kurpfälzer und Pfälzer sind da gleichermaßen mit gemeint. Durch unsere direkte Art und die brachiale Rhythmik unserer Mundart sind wir immer beides: laut und ehrlich, direkt und satirisch, stichelnd und fetzig, Dubbeschoppe und Stilglas, wild und edel. Deswegen ist ja auch die gesamte Region so spannend für Besucher, weil sie hier alles finden können, was es sonst in dieser Kombination so schnell nicht mehr gibt. Die neue Show ist eine Safari hinein in diese edle Wildnis, das Publikum ist die Reisegruppe und ich bin der Ranger. Und dabei sind noch einige Figuren, die man auf so einer Reise treffen kann: Motzer, Geizhälse, Bildungsreisende, Selfie-Abenteurer, Frieher-hot’s-des-net-gewwe-Senioren und so weiter.

In Ihrem jüngst erschienenen Buch „Gebrauchsanweisung für die Pfalz“ klingt an, dass Ihnen die pfälzische Herkunft des US-Präsidenten Donald Trump ein Dorn im Auge ist.

Habekost: Jo, e bissel weh dut des schunn, obwohl man damit auch gut arbeiten kann. Es steht ja jetzt wirklich im Raum, dass der Kerl zu Besuch kommen will, da soll ja inzwischen sogar schon ein Vorbesuch in Kallstadt stattgefunden haben. Das war schon ein kleiner Schock, als ich das gehört habe. Aber die Verlegerin vom Piper-Verlag hat dazu nur gesagt: „Mensch, was Besseres kann uns doch gar nicht passieren. Wenn der in die Pfalz kommt, dann ist ganz Deutschland im Pfalz-Fieber. Da kauft dann jeder Ihr Buch.“ Und auf einmal ist bei mir so ein kleines freudvolles Euro-Zeichen in den Augen aufgeblitzt. Aber aus lokalpatriotisch-idealistischer Sicht würde ich zu einem Trump-Besuch in Kallstadt sagen: Kumm, geh fort!

Die Kallstädter haben ihre anfängliche Begeisterung inzwischen auch längst abgelegt.

Habekost: Ich weiß nicht, ob das überhaupt Begeisterung war oder nicht eher Neugier. Grundsätzlich stürzen sich viele Pfälzer ja gern auf alles, von dem sie denken, dass es sie größer macht, als sie sind. Und danach denken sie: „Jo, alla, Ferzz mit Kricke“.

Wird es für Komiker nicht langsam zum großen Problem, dass Politiker wie Donald Trump sich schon ständig selbst zum Horst machen?

Habekost: Na ja, eigentlich war das doch schon immer so; siehe Helmut Kohl. Nur weil jetzt ein noch witzigerer, noch komödiantischerer Politiker an der Macht ist? Ich sehe da kaum eine drastische Veränderung.

Trumps Wahl zum US-Präsidenten ist wie so vieles andere ein Resultat dessen, dass die westlichen Gesellschaften tief gespalten sind. Dass man sich auch als Satiriker heute genau überlegen muss, was man in welchem Ton sagt, haben Sie ja schon im Vorgängerprogramm thematisiert. Wie beeinflusst Sie das in Ihrer konkreten inhaltlichen Arbeit?

Habekost: Sehr, das muss ich sagen. Aber eins noch zu den Politikern: In gewisser Weise, ich betone: In gewisser Weise, ist ein Trump ja ehrlicher als die Politiker, die immer eine Fassade aufrechterhalten. Von denen du genau weißt: Die meisten sind halt doch nur Lächler, die hinter dem Rücken herummauscheln. De Drump ist da eher wie en klääne Bu, wo gerade große Weltpolitik machen darf. Der sagt heute das, weil er wütend ist, und morgen ist alles wieder ganz anders. Und diese Nullsumme, die kannst du ihm dann abkaufen. Für einen Systemkritiker wie mich hat das in gewisser Weise auch etwas Erfrischendes, weil Entlarvendes.

Zurück zum Texten in polarisierten Zeiten ...

Habekost: Die Frage, was man überhaupt noch sagen darf, beschäftigt mich schon seit Jahren. Dazu habe ich jetzt wieder etwas im Programm. Denn das hat sich noch verschärft. Was mich stört, ist die Tatsache, dass Begriffe wie Nazi oder Rassist so ausgereizt, so leer sind. Sie werden wahllos für jeden verwendet, der auch nur ansatzweise eine andere Ansicht als der Mainstream vertritt, also den gutmeinendenden politischen Mainstream. Der „Volks-Mainstream“ ist in meinen Augen sowieso anders drauf. Das treibt mich schon um. Gerade als Wortmensch.

Warum?

Habekost: Weil ich Wort-Fetischist bin. Als der muss ich sagen: Vorsicht mit gewissen Wörtern, die sind aufgeladen mit Millionen Toten. Und diese Begriffe dann gegen Leute zu verwenden, die etwas gewählt haben, das sie wahrscheinlich nie wählen würden, wenn die etablierten Parteien liefern würden, was sie vorgeben zu tun. Vorsichtig ausgedrückt: In einer Demokratie kann man nicht einfach so tun, als wären die 12,6 Prozent, die die AfD gewählt haben, alle Nazis und sollten deshalb mundtot gemacht werden. Diese Verweigerungshaltung bewirkt nämlich genau das Gegenteil. Da bin ich basisdemokratisch und hole nicht die Faschismuskarte aus der Tasche.

Und daran ändert auch der Anblick von Björn Höcke mit weißer Rose im Revers an der Spitze eines Trauermarschs in Chemnitz nichts?

Habekost: Ja, diese Bilder haben natürlich einiges geändert. Da entsteht gerade eine ziemlich gefährliche Gemengelage. Einerseits ist der Zorn der meisten Leute teilweise schon berechtigt. Viele Menschen spüren eine große Verunsicherung, weil sich das Leben in unserem Land, im öffentlichen Raum, gerade verändert. Darüber sollte man reden und auch streiten dürfen in einer Demokratie. Aber wenn das Ganze zu einem Mob wird, der durch die Straßen zieht und ausländisch aussehende Menschen jagt, dann muss Schluss sein mit Reden!

Kann man die Entleerung der Begriffe zurückdrehen?

Habekost: Nein. Wenn Wörter ausgeleiert oder sinnentleert sind, dann musst du andere finden. Sie haben über die Jahrhunderte durchaus auch ihren Sinn etwas verändert, aber wenn sie verbraucht sind, kann man das nicht rückgängig machen. Das ist mit dem Begriff Nazi wie mit Hitler-Parodien. Heute lachen die Leute, wenn man sich über den „Führer“ lustig macht. Früher wäre das nicht möglich gewesen. Man könnte zwar immer wieder auf diese Entwicklungen hinweisen, auch auf der Bühne. Aber ich bin Comedian, und will mein Publikum ja nicht umerziehen.

Kann Humor gegen diese entwertete und entwertende Sprache sowie die wachsende Distanz zwischen Bevölkerung und Politik eine Waffe sein?

Habekost: Ja, Humor könnte da eine Art Ventil sein. Gerade in ethnisch durchmischten Gesellschaften, wie ich sie zum Beispiel auf Trinidad and Tobago kennengelernt habe. Da lacht an einer Stelle der eine, und an der anderen ein anderer. Im Karneval funktioniert das, da wird einmal im Jahr eine Art innerliche Reinigung vollzogen. Im Rest des Jahres kann man dann vorsichtiger sein. Das geht bei uns nicht.

Warum?

Habekost: Die Deutschen sind da sehr speziell: Das darf man nicht machen, und dies darf man nicht sagen, und da muss man aufpassen. Das wird immer restriktiver. Inzwischen musst du sogar aufpassen, dass du keine ausländischen Staatspräsidenten beleidigst, außer sie heißen Putin. Also ist man als Komiker fast gezwungen, niveautechnisch tiefergelegte Comedy zu machen. Denn da unten kannst du machen, was du willst. Dschungelcamp-Witze! Aber das ist nicht mein Ding. Andererseits will ich aber auch nicht nur politische Comedy machen, aber zumindest dafür kämpfen, dass meine Zunft alles sagen darf. Denn den Hofnarrenstatus gab es schon im Mittelalter, der muss erhalten bleiben.

Was müsste Ihrer Meinung nach gesellschaftlich passieren, dass man wieder eine Sprache spricht?

Habekost: Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem, das ständig was verschwiegen oder gar vertuscht wird. Es kommt nicht alles auf den Tisch, und das spüren die Leute. Da wird auf der einen Seite beschwichtigt und relativiert, aus Angst vor dem Verlust von Wählerstimmen. Und genau dadurch bekommt die andere Seite die Vorlage, um zu dramatisieren und ihr „Die Ausländer sind an allem Schuld“-Süppchen zu kochen.

Haben Sie ein Beispiel für schlechte Kommunikation?

Habekost: Das jüngste Beispiel ist der Landauer Prozess zum Kandeler Mord an Mia. Der Täter, der in Bezug auf seine Herkunft nachweislich gelogen und betrogen hat, könnte eventuell noch nicht volljährig gewesen sein, bekommt aber noch nicht einmal die Höchststrafe, die nach Jugendstrafrecht möglich gewesen wäre. Das Ganze wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Und selbst nach dem Urteil hält es der Sprecher immer noch nicht für nötig, die Fragen der Presse vollständig zu beantworten. Das mag ja alles juristisch korrekt sein, aber es ist eine Steilvorlage für rechte Hetzer und eine Bestätigung für alle diejenigen, die glauben, dass das System die Kontrolle verloren hat. Floskeln à la „Wir schaffen das!“ und politisches Taktieren mit Beschwichtigungen und Mundtot-Schlagwörtern lösen keine Probleme. Echte Nazis sollten wir bekämpfen. Und alle anderen sollten einander endlich einmal richtig zuhören! Dann packen wir das auch!

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.09.2018