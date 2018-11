Bei Bratwurst und Glühwein

Birkenheide.Zum 33. Birkenheider Weihnachtsmarkt rund um das Dorfgemeinschaftshaus in der Eyersheimer Straße 11 lädt der Heimat- und Kulturverein der Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. November, ein. Am Samstag wird von 16 bis 20 Uhr gemütliches Wegebahn-Fahren angeboten, sonntags (15 Uhr) verteilt der Nikolaus kleine Überraschungen an die Kinder. Am Samstag und Sonntag gibt es ein Kinderprogramm sowie ein Weihnachtscafé, an allen Veranstaltungstagen zudem Bratwurst und Glühwein. Mehr Infos unter hkv-birkenheide.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018