Bei „Matsch“ dürfen alle mitmachen

Mannheim.Zwei Darsteller, Musik und ein Tanzboden aus Lehm – das sind die Voraussetzungen für das Theaterstück „Matsch“ für Kinder ab 2 Jahren am Jungen Nationaltheater, das am Samstag, 25. Januar, um 15 Uhr im Studio Alte Feuerwache uraufgeführt wird.

Die Spielenden Patricija Katica Bronic und Sebastian Reich nehmen das Publikum mit auf eine tänzerische Erkundung des Raums, um Matsch in all seinen Formen zu erleben. Unter der Leitung der Choreographin Michelle Cheung entsteht dabei ein sinnliches Experimentierfeld. Auf die Premiere am Samstag folgen zwei weitere Vorstellungen im Januar sowie fünf weitere Vorstellungen im März. Am Donnerstag, 23. Januar um 11 Uhr kann außerdem eine öffentliche Probe besucht werden. köja

