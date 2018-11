Bekannte Klassiker in neuen Nuancen

Ludwigshafen.Im Bereich Schauspiel ist der Pfalzbau auch in der nächsten Woche gut aufgestellt: Am 27. sowie am 28. November kommt aus der Münchner Theaterszene Mateja Koleniks streng stilisierte Inszenierung von Molières Komödienklassiker „Tartuffe“ auf die Große Bühne des Pfalzbaus. Einen Höhepunkt stellt das Gastspiel des Deutschen Schauspielhauses Hamburg mit Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ dar, der am 24. und 25. November mit Joachim Meyerhoff in der Rolle des jüdischen Geldverleihers Shylock zu sehen ist. Ergänzt wird das Schauspielprogramm durch ein Konzert im BASF-Feierabendhaus. Das in Brügge beheimatetet Orchester Anima Eterna Brugge wird unter der Leitung von Pianist Jos van Immerseel am 28. und 29. November im Feierabendhaus gastieren. Auf dem Programm steht Mozarts „Serenata notturna“ sowie seine Sinfonie Nr. 41 (Jupiter). Zusammen mit van Immerseel erklingt auch Beethovens Klavierkonzert Nr.1 C-Dur op. 15. mica

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018