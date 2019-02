Bekloppte Zeiten liefern viele Rosinen

Matthias Ningel greift auch gerne mal in die Tasten. © Kay

Mannheim.Zwei Kabarett-Termine stehen am Wochenende in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim an: Am Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, verarztet Christoph Brüske sein Publikum „In bekloppten Zeiten“, und am Sonntag, 24. Februar, 18 Uhr, will Matthias Ningel wissen: „Kann man davon leben?“

Trump, Flüchtlinge, Diesel-Skandal und ein pubertierendes Kind zu Hause: Christoph Brüske hat es nicht leicht – oder eben doch, weil ihm das Leben so viel Stoff fürs Kabarettprogramm liefert. Genüsslich pickt er sich da die politischen wie gesellschaftlichen Rosinen heraus. Wer’s erleben will, zahlt 20 Euro für ein Ticket.

Bei Matthias Ningel verhält es sich ähnlich, er hat aber eher das Leben im Allgemeinen im Visier und konzentriert sich auf Internetrankings, Kaffeevollautomaten, Beißschienen sowie Smartphones – und manchmal gibt es dazu auch Musik. 18 Euro kostet eine Karte für den Spaß. sdo

Info: Klapsmühl’ am Rathaus Mannheim; Tickets unter Telefon 0621/2 24 88.

