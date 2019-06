Beliebte Einkaufsmeile

Mannheim.Als Einkaufs- und Erlebnisstadt beliebt, dreht es sich bei der Stadtführung „Mannheim für Shoppingherzen“ um Mannheim als eine der einkaufsstärksten Städte in Deutschland. Mit rund 2000 Einzelhandelsgeschäften hält die Stadt ein ausgesprochen großes Angebot für Einkaufsfreunde bereit.

Für acht Euro pro Erwachsenen bekommen die Teilnehmer Impulse, Informationen und Hintergründiges vermittelt: zu innovativen Konzepten, Geschäften ebenso wie zum traditionellen Markt. Vieles erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Somit erhalten sie einen ausgewählten Querschnitt dessen, womit Mannheim Shoppingherzen höherschlagen lässt.

Quirliges Marktviertel

Der etwa zweistündige Rundgang passiert die Planken – die beliebteste Einkaufsmeile der Region – sowie ihre Passagen und Seitenstraßen bis hin zum quirligen Marktviertel „Little Istanbul“. Start ist am Freitag, 21. Juni, um 16 Uhr an der Sitzgruppe vor P7, 14a. Die nächste Gelegenheit für die Shopping-Führung bietet sich erst wieder am 12. Juli. jeb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019