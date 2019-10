Benefiz für Opernstudio

Mannheim.Es ist ein Vormittag zur Unterstützung des Internationalen Opernstudios am Nationaltheater, den der Mannheimer Wagner-Verband am 27. Oktober um 11 Uhr im Opernhaus am Goetheplatz ausrichtet. „Ein beschwingtes Programm von ehemaligen und aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten“ biete man, so das NTM, etwa mit Joachim Goltz und Ilya Lapich. Lieder und Arien aus „Don Giovanni“, „Fidelio“ oder „Orpheus in der Unterwelt“ stehen an, und Interpreten sind gewissermaßen die NTM-Créme-de-la-Créme. dms

