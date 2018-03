Benefiz für Posaunenchöre

Anzeige

Mannheim.Mit einem Benefizkonzert will das SAP Sinfonieorchester Walldorf die Arbeit der Stiftung Badische Posaunenarbeit würdigen. Am Sonntag, 25. Februar, wird es um 18 Uhr unter der Leitung von Johanna Weitkamp ein Konzert in der Mannheimer Christuskirche geben. Im Rahmen des Programms werden Werke von Gade, Dvorák und Brahms interpretiert.

Posaunenchöre gehören in das bundesweite Verzeichnis der Deutschen UNESCO Kommission. Die Stiftung Badische Posaunenarbeit hilft badischen Posaunenchören. Info: Mehr unter info@stiftung.posaunenarbeit.de. zyl