Benefiz-Konzert in der Vesperkirche

Mannheim.Beim Sinfoniekonzert „Musik für alle“ “ am Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr, in der Vesperkirche (City-Kirche Konkordien, Quadrat R 2) spielt das Kurpfälzische Kammerorchester unter der Leitung von Studierenden der Dirigierklasse Professor Stefan Blunier. Das Orchester intoniert mit Bläsern der Musikhochschule Werke von Hugo Wolf, Ottorino Respighi, Nino Rota, und Gioacchino Rossini. Solistin an diesem Abend wird Eunseon Jang (Klasse Professor Petru Iuga) sein. Die Moderation und Rezitation übernimmt Helen Heberer. Der Eintritt ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.01.2020